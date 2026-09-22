Cerveza Toña celebra el orgullo de Nicaragua con una colección inspirada en sus 17 departamentos

Cerveza Toña presenta “Celebremos Nicaragua”, una colección de edición limitada de 17 latas inspirada en los departamentos del país y creada para rendir homenaje a los paisajes, tradiciones, expresiones culturales y símbolos que forman parte del orgullo de los nicaragüenses.

Cada diseño reúne elementos representativos de un departamento y los convierte en una pieza de colección, construyendo en conjunto un recorrido por Nicaragua y por todo aquello que hace especial a nuestra tierra.

“Cada departamento tiene algo que lo hace único y que despierta orgullo en quienes nacieron ahí, viven ahí o simplemente lo llevan en el corazón. Con esta colección quisimos celebrar todo eso y reunirlo en 17 latas que, juntas, representan una misma tierra y un mismo orgullo: ser nicaragüenses”, explica Marianella López, gerente de marca de Cerveza Toña.

“Celebremos Nicaragua” da inicio a una temporada que acompañará a los nicaragüenses desde las Fiestas Patrias hasta el cierre de año. Las 17 latas de 12 oz están disponibles desde el 1 de septiembre, en empaques de 6 y 12 unidades de Cerveza Toña y en puntos de venta a nivel nacional.

“Toña es la cerveza que enaltece y celebra el orgullo de ser nicaragüenses. Con esta colección ponemos a cada departamento como protagonista, reconociendo aquello que lo hace especial y que, al unirnos, representa el orgullo por una misma tierra”, agrega López.

Como parte de la iniciativa, Toña motiva a los nicaragüenses a buscar la lata de su departamento y a completar la colección de 17 diseños. Asimismo, invita a los consumidores a estar atentos a las redes sociales de la marca, donde se desarrollarán diferentes contenidos y dinámicas alrededor de la colección durante los próximos meses.

“Celebremos Nicaragua” pone en el centro el orgullo por todo aquello que nos hace nicaragüenses. Durante esta temporada, Toña contará además con promociones especiales en diferentes puntos de venta a nivel nacional, invitando a los consumidores a aprovecharlas y a compartir juntos una última etapa del año dedicada a celebrar nuestra tierra.

Coleccioná la edición especial. ¡Celebremos Nicaragua!

Cerveza Toña cuenta con el respaldo y sello de calidad de Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN), empresa con casi 100 años de trayectoria en la industria cervecera.

Sobre Cerveza Toña

Toña, la cerveza número uno en exportación en Centroamérica, se distingue por su balance entre cuerpo y sabor, características que le han permitido consolidarse como una de las marcas nicaragüenses con presencia internacional. Desde 1976, Toña ha cautivado a los consumidores con su sabor y calidad, acompañando a generaciones de nicaragüenses y celebrando el orgullo por su tierra.

Actualmente, la marca se exporta a Estados Unidos, Canadá, España, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Puerto Rico y Cuba.