Chef comparte receta de flautas de res durante la celebración del 15 de septiembre en Nicaragua

Un chef compartió durante la conmemoración del Día de la Independencia una receta de flautas de res como opción gastronómica para la jornada feriada.

La preparación combina tortillas de harina rellenas de carne desmenuzada, frijoles molidos, lechuga, aguacate y crema.

El chef explicó que el sofrito de la carne se elabora con tomate, chiltoma y cebolla para darle sabor al relleno antes de armar las flautas.

Una televidente expresó que tras conocer la receta decidió cambiar su plan de preparar enchiladas y optar por esta alternativa.

Otra seguidora envió un mensaje desde Granada con saludos para el equipo y una felicitación anticipada de cumpleaños para una integrante del programa.