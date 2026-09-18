Chef comparte receta de sopa criolla de res con verduras de temporada y carne

La sopa criolla de res se prepara con verduras de temporada como yuca, quequisque, chayote y elote, según la receta compartida durante el segmento.

El chef recomienda cocer la carne por una hora y añadir las verduras aparte con un poco de caldo para evitar que se pasen.

Entre los ingredientes esenciales figuran el laurel, el achiote y la naranja agria, aunque esta última resulta difícil de conseguir y tiene un costo elevado.

El culantro y la hierbabuena se incorporan al final para preservar su sabor y evitar que pierdan su esencia durante la cocción.

Algunas personas prefieren licuar las verduras antes de añadirlas, mientras que otras optan por mantenerlas enteras para conservar su textura.

El plátano maduro genera opiniones divididas: algunos lo consideran un aporte dulce, mientras que otros prefieren omitirlo para no alterar la cohesión de sabores.