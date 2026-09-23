Chef comparte su receta de arroz con hongos y almendras y revela sus dos secretos de cocina

El cocinero recomienda preparar el arroz un día antes para que quede más suelto.

El chef Héctor Acosta presentó su receta de arroz con hongos y almendras, a la que llamó arroz del chef. La preparación incluye jamón y bacon como ingredientes extra y se sazona con productos Maggi.

Acosta explicó que la tradición china indica cocinar el arroz un día antes para que quede más suelto, un método que aplica también al arroz chino y a la valenciana.

Reveló que sus dos secretos para esta receta son el sabor y color, junto con el pollo y la cúrcuma, aunque aclaró que los chefs no suelen compartir sus trucos.

El procedimiento comienza salteando cebolla y chiltoma hasta que cambien de color, luego se agrega el bacon, el arroz y los hongos.

Para el color final, mezcló salsa de tomate con salsa de soya, lo que otorga al arroz una textura cremosa y suave. Al terminar, incorporó almendras martilladas y perejil, y sugirió que también pueden usarse maní o marañón.