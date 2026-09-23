Chef comparte su receta de arroz con hongos y almendras y revela sus dos secretos de cocina

El chef Héctor Acosta presentó su receta de arroz con hongos y almendras, a la que llamó arroz del chef. La preparación incluye jamón y bacon como ingredientes extra y se sazona con productos Maggi.

Acosta explicó que la tradición china indica cocinar el arroz un día antes para que quede más suelto, un método que aplica también al arroz chino y a la valenciana.

Reveló que sus dos secretos para esta receta son el sabor y color, junto con el pollo y la cúrcuma, aunque aclaró que los chefs no suelen compartir sus trucos.

El procedimiento comienza salteando cebolla y chiltoma hasta que cambien de color, luego se agrega el bacon, el arroz y los hongos.

Para el color final, mezcló salsa de tomate con salsa de soya, lo que otorga al arroz una textura cremosa y suave. Al terminar, incorporó almendras martilladas y perejil, y sugirió que también pueden usarse maní o marañón.