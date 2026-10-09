Chef detalla paso a paso cómo preparar tacos de birria con cinco horas de cocción lenta

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

La preparación de tacos de birria exige cinco horas de cocción a fuego medio bajo para lograr una carne jugosa y desmenuzable. El proceso inicia con la combinación de pecho de res, tomate, chile ancho, perilla, epazote y achiote en una sola olla.

El chef explicó que la birria es el caldo resultante de la cocción de la carne con los chiles y tomates, no una salsa aparte. Para el armado, primero se calienta la tortilla y luego se funde queso mozzarella sobre ella.

“Fundo el queso para que la tortilla tenga estabilidad y no se quiebre al morder”, detalló el especialista. Después se agrega la carne desmenuzada y se baña con el caldo de la birria. El plato se acompaña con cebolla, tomate y chimichurri.