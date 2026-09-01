Chef enseña a preparar arroz húmedo con costilla de cerdo

El chef Zinho presentó en el programa “Cocina con Sabor” la receta de un arroz con costilla de cerdo que se diferencia del arroz aguado por su textura húmeda pero no caldosa. La preparación emplea jugos naturales de la carne y una salsita roja como base del sofrito.
El arroz se cocina con costillas que ya han sido previamente cocidas a fuego lento, lo que permite aprovechar sus jugos naturales para dar sabor al plato.
La receta incluye ingredientes como cebolla, tomate, chiltoma, manteca de cerdo y perejil, junto con condimentos tradicionales como hoja de laurel, achiote y naranja agria.
El chef recomendó utilizar arroz cocinado el día anterior para que los granos queden más sueltos y evitar que se vuelva masoso. La preparación culmina con la adición de cebollinos como adorno y se sugiere acompañar con tostones o pancito.