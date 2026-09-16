Chef enseña a preparar churrasco de pollo con chimichurri en tres pasos y sin complicaciones

Un chef presentó una receta de churrasco de pollo elaborada con chimichurri Maggi de la Huerta durante un segmento culinario. El producto, que se encuentra en pulperías y supermercados, se utiliza como marinador para dar sabor a la pechuga.

La preparación del chimichurri consiste en depositar el contenido del sobre, agregar aceite de oliva y vinagre, e integrar los ingredientes, ya que el producto viene listo con perejil, sazón y ajo.

La pechuga se marina en la mezcla sin necesidad de añadir sal ni pimienta, pues el preparado aporta el sabor.

Para la cocción, el especialista indicó dos minutos por un lado y un minuto por el otro, con temperatura de 160 grados.

Asimismo, advirtió que el pollo y todas las aves deben quedar bien cocinados por el riesgo de salmonella, por lo que no se recomienda término medio.

La receta se acompaña con frijoles molidos, pico de gallo y tajadas o tostones, y el chimichurri puede enriquecerse con cebolla, chiltoma o jalapeño.