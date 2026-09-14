Chef enseña a preparar mondongo en salsa criolla con ingredientes de la cocina nicaragüense

El chef Víctor Acosta presentó durante un segmento culinario una receta de mondongo en salsa criolla, una variante distinta a la sopa tradicional.

El plato incluye tomate, cebolla, chiltoma, ajo, culantro, tortillas, vegetales mixtos, salsa inglesa, salsa de tomate preparada, mostaza, vinagre y achiote.

El chef indicó que el mondongo debe cocerse en olla a presión durante una hora o en olla normal entre dos y tres horas hasta que quede suave, e incorporar patitas y rodillas para aportar colágeno.

Para eliminar el olor característico recomendó usar naranja agria, limón y una pequeña cantidad de cloro, aunque aclaró que no se elimina por completo.

Acosta señaló que este plato se prepara en toda Nicaragua, pero destaca especialmente en Masatepe y en la zona cercana a Rivas por la proximidad con la frontera de Costa Rica.

Añadió que en Costa Rica se le agregan garbanzos, mientras que en Nicaragua se opta por frijoles blancos, conocidos como cubaces. El chef explicó que la chanfaina combina la carne del estómago de la res con la de cerdo, por lo que es un platillo completamente distinto.