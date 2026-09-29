Chef enseña a preparar pollo con brócoli al estilo oriental sin hervir el vegetal

El chef Héctor Acosta presentó una receta de pollo con brócoli de influencia oriental que se prepara con muslito de ala, salsa de soya y vegetales salteados.

El plato incluye brócoli, lechuga, cebolla picada, chiltomas, salsa de tomate, crema, queso parmesano, queso crema, perejil y mantequilla.

El chef explicó que la primera técnica consiste en colocar el pollo en la sartén y no moverlo hasta que corresponda darle la vuelta, con el fin de sellarlo correctamente, y precisó que la cocina china emplea muslito de ave en lugar de pechuga por su mayor contenido de grasa.

Señaló que al tratarse de una versión tropicalizada de una receta oriental, incorporó salsa de soya para diferenciarla del pollo agridulce, que lleva piña, y añadió sal, pimienta y tomate cherry en los minutos finales para evitar que se desintegre.

Respecto del brócoli, indicó que si se opta por pasarlo por agua, esta debe estar en ebullición y el vegetal debe permanecer entre 30 segundos y un minuto, ya que la cocción prolongada le hace perder sus propiedades, y recordó que se trata de un superalimento con aporte proteico.

Sobre los carbohidratos, recomendó consumirlos durante el día y evitar ingerirlos en la noche, porque elevan los niveles de azúcar y se convierten en grasa.