Chef enseña a preparar sopa azteca con pollo, tortilla licuada y aguacate

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

El chef recomendó una forma tipo gourmet de servir la sopa azteca: armar el plato con los ingredientes y verter el caldo al final. Señaló que así cada comensal puede ajustar la porción a su gusto.

Indicó que incluso se puede servir el caldo aparte, en un recipiente independiente, para que cada persona lo agregue según prefiera.

Mencionó que la crema se coloca solo por encima, porque hay personas con intolerancia a la lactosa. Añadió que la sopa admite variaciones, como sustituir el pollo por condimento a base de pollo y elaborar un caldo con tomate.

Señaló que algunos le añaden jalapeños para darle un toque picante y chicharroncitos o crackers para acompañar. Destacó que el plato es nutritivo porque combina la grasa del aguacate, la proteína del pollo y el carbohidrato de las tortillas.