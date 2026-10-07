Chef enseña a preparar tostones con queso y churrasco en solo 20 minutos para recibir amigos el fin de semana

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Un chef compartió en televisión la receta de tostones con queso y churrasco, una variación del platillo tradicional para recibir amigos el fin de semana. La preparación toma apenas 20 minutos e incluye chimichurri Maggi de la Huerta.

El chef explicó que el tostón requiere dos frituras y debe aplastarse con cuidado para que no se desbarate. Recomendó agregar sal inmediatamente después de la segunda fritura, porque así el tostón la absorbe y queda impregnada.

Para la carne, indicó condimentar los trocitos con Naturísimo Maggi antes de cocinarlos. Señaló que el punto ideal del churrasco es término medio, aunque reconoció que algunos comensales prefieren la carne más cocinada. La receta se completa con frijoles molidos, ensalada, aguacate y cacahuates.