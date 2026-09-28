Chef enseña a preparar un wrap César de pollo con lechuga romana y queso parmesano

El chef Héctor Acosta presentó una receta de wrap César de pollo que combina los ingredientes de una ensalada César dentro de una tortilla de harina.

El platillo incluye pollo desmenuzado, aderezo César, lechuga romana, tomate, cebolla morada, queso parmesano y pepinos.

El chef subrayó que la ensalada César exige lechuga romana, variedad de sabor más amargo y carácter propio que la lechuga americana, y advirtió que sin ese vegetal, sin queso parmesano y sin el aderezo correspondiente el platillo no es auténtico.

Antes de armar el wrap, calentó la tortilla de harina con el fin de evitar que se quiebre al momento de moldearla. En el armado colocó el aderezo César sobre la tortilla y luego añadió la lechuga previamente mezclada con queso parmesano, el tomate y el resto de los vegetales.

Para el emplatado, acompañó la preparación con panecillos a modo de crutones y sugirió agregar jalapeños a quienes prefieran el sabor picante. Aclaró que el aderezo puede ser elaborado en casa.