Chef enseña en televisión cómo preparar una pasta toscana con albahaca fresca y queso parmesano

El chef del segmento “Cocina con Sabor” preparó en vivo una pasta toscana con salsa roja, cebolla, ajo, albahaca fresca y queso parmesano rallado. La receta comenzó con un sofrito de cebolla en aceite de oliva y mantequilla antes de incorporar la salsa.

El chef explicó que la pasta se originó en China, aunque fue en Italia donde se desarrolló y popularizó. Señaló que la pasta toscana es un platillo sencillo y artesanal, distinto de las preparaciones más elaboradas que se consumen en Roma.

Añadió pollo como ingrediente extra y aprovechó brócoli sobrante de una receta anterior para dar colorido al plato. Recomendó acompañar la preparación con pan con ajo y ajustar la cantidad de salsa al gusto.