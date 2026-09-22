Chef enseña paso a paso cómo preparar chancho adobado con yuca y naranja agria

El chef Héctor Acosta presentó en el segmento Cocina con Sabor la receta del chancho adobado con yuca, un platillo de la gastronomía nicaragüense. Durante la transmisión explicó que la carne se sella con laurel, achiote y naranja agria antes de integrar el tomate.

Para lograr una consistencia suave, el chef recomendó utilizar posta de cerdo con grasa y cocinarla aproximadamente una hora, sin añadir sal para evitar que la carne se deshidrate.

La yuca, en tanto, requiere media hora de cocción y su secreto radica en que esté fresca y recién cortada.

Agregó que el tomate natural, al cocinarse, se deshace y genera el líquido de la salsa, por lo que no es necesario agregar agua. Asimismo, indicó que el platillo puede recalentarse y conserva su condición de comida típica nacional.