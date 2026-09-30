Chef Héctor Acosta despide septiembre con cazuelitas de camarón, chorizo y papas

El chef Héctor Acosta presentó una receta de cazuelitas de camarón con papas y chorizo, elaborada con productos Maggi, durante la última emisión del mes de septiembre.

El platillo incluye crema de marisco, consomé de camarón, queso parmesano, leche, cebolla, chiltoma y tomate cherry.

La preparación inicia con aceite y mantequilla en el sartén, donde se dora la cebolla y se incorporan los chorizos cortados en rodajas o cuadritos, junto con el tomate.

El chef explicó que los camarones llegan desvenados y que basta con retirar la tira oscura con un palillo, sin necesidad de abrir la pieza, y que se cocinan rápido hasta cambiar a un tono rosado, sin requerir líquido adicional, ya que el marisco admite consumo a término medio.

Sobre la conservación, indicó que el producto debe mantenerse en refrigeración sin romper la cadena de frío y que puede permanecer media hora fuera del congelador sin problema.

Al final se añaden salsita roja, crema y queso crema, y el chef prefirió no agregar sal porque los condimentos ya aportan el punto exacto.

El programa promocionó el canje de una vajilla mediante ocho empaques vacíos de productos Maggi en sucursales participantes de Súper Express, y recordó que octubre trae el mes internacional de la pasta, de la raza negra indígena y de la concientización sobre el cáncer de mama.