Chef prepara asado de res con salsa jalapeña para disfrutar en familia

El chef Héctor Acosta presentó una receta de asado de res con salsa jalapeña elaborada con carne San Martín durante el segmento culinario de la revista Acción 10 en la Mañana. La preparación busca ofrecer una opción para disfrutar en familia durante el fin de semana.

Entre los ingredientes de la receta figuran asado de res de la marca San Martín, crema, cebolla, jalapeños, papas, chimichurri, romero y tomates cherry, según detalló el chef durante la preparación.

Acosta explicó que al agregar mantequilla junto con el aceite en el sartén se evita que los alimentos se quemen, y señaló que para que la salsa resulte más picante el chile debe incorporarse al inicio de la cocción, mientras que para reducir el picor conviene añadirlo al final o retirar las semillas.

El chef indicó que la crema no debe cocinarse demasiado porque se corta, y precisó que la salsa jalapeña puede elaborarse con crema dulce o con crema ácida.

Durante el segmento se presentaron audios de televidentes provenientes de El Rama en Costa Caribe Sur, Puerto Cabezas y Masaya, quienes enviaron saludos y solicitaron recetas como pan de coco.