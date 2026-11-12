Chef prepara churrasquito criollo con carne New York y grasa de res

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

El chef Héctor Acosta elaboró un churrasquito criollo con carne New York durante el segmento Cocina con Sabor.

El especialista explicó que esa carne aporta mayor suavidad y jugosidad gracias a su nivel de grasa.

Acosta indicó que la receta incluye chimichurri, tajadas, chorizo parrillero, salsa roja y queso frito como acompañamientos opcionales.

Señaló que la grasa de res contiene 60 nutrientes que no se encuentran en los aceites vegetales.

Aclaró que la mantequilla cumple la función de evitar que los alimentos se peguen al sartén y aporta sabor.

El chef detalló que esa grasa se obtiene al cocer la carne de res y extraerla mediante un proceso.