Chef prepara el famoso sándwich Philly cheesesteak con carne queso cebolla y chiltoma

El chef preparó el sándwich Philly cheesesteak, uno de los más famosos, durante el segmento de cocina. La receta incluye carne tipo bistec, queso cheddar, cebolla, chiltoma y pan baguette, ingredientes que se saltean y se sellan en sartén caliente.

Según el relato del chef, la preparación se remonta a los años 30, cuando unos hermanos dedicados a la comida callejera en Estados Unidos decidieron crear este sándwich.

La carne se salpimenta y se le agrega salsa inglesa para darle sabor, luego se sella bien para que quede dorada. Posteriormente se incorpora crema ácida y queso hasta obtener una textura cremosa.

El chef explicó que puede usarse cualquier carne suave tipo bistec y que la chiltoma es opcional según el gusto. El plato se acompaña con papitas tipo juliana y se recomienda probarlo al menos una vez.