Chef prepara el famoso sándwich Philly cheesesteak con carne queso cebolla y chiltoma

El plato se originó en los años 30 con hermanos que vendían comida callejera en Estados Unidos.

El chef preparó el sándwich Philly cheesesteak, uno de los más famosos, durante el segmento de cocina. La receta incluye carne tipo bistec, queso cheddar, cebolla, chiltoma y pan baguette, ingredientes que se saltean y se sellan en sartén caliente.

Según el relato del chef, la preparación se remonta a los años 30, cuando unos hermanos dedicados a la comida callejera en Estados Unidos decidieron crear este sándwich.

La carne se salpimenta y se le agrega salsa inglesa para darle sabor, luego se sella bien para que quede dorada. Posteriormente se incorpora crema ácida y queso hasta obtener una textura cremosa.

El chef explicó que puede usarse cualquier carne suave tipo bistec y que la chiltoma es opcional según el gusto. El plato se acompaña con papitas tipo juliana y se recomienda probarlo al menos una vez.