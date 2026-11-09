Chef prepara omelette ranchero de pollo con doble aporte de proteínas para el desayuno

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Un chef presentó en televisión una receta de omelette de pollo ranchero que combina huevo y pollo para un desayuno con doble proteína.

La preparación incluye tortilla frita, frijoles, aguacate, queso, salsa criolla y jalapeños.

El chef explicó que la receta es popular en otros países y que el huevo debe cocinarse hasta que quede completamente cocido.

Detalló que para tres huevos se debe batir hasta formar espuma y añadir solo una pizca de sal. El omelette tipo francés se prepara en media luna, con queso y pollo en el interior.

El experto recomendó usar un sartén no muy caliente para evitar que el huevo se queme.

La preparación se puede acompañar con gallo pinto en lugar de frijoles molidos.