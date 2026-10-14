Chef prepara sopa de albóndigas de res y utiliza huevo para evitar que la carne se deshaga

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Un chef prepara sopa de albóndigas de res y revela que el secreto para que no se desbaraten es amarrar la carne con huevo.

La proporción exacta es un huevo por cada libra de carne molida.

La preparación comienza con carne molida pulida, cebollita picada, especias y condimentos como sabor y color.

A diferencia de las albóndigas de pollo, esta versión no lleva masa porque la carne de res no se desmenuza.

El caldo base se elabora con sopa de costilla y un litro de agua.

Las bolitas crudas se colocan en el caldo hirviendo y se cocinan en solo cinco minutos.

El plato incorpora verduras como yuca, elote, chayote, repollo y hierbabuena.