Chef revela cómo preparar tortitas de carne jugosas sin huevo ni harina

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

El chef del segmento Cocina con Sabor explicó que las tortitas de carne no necesitan huevo ni harina si la carne es de buena calidad.

La recomendación principal es preformar la carne y dejarla quieta en un sartén bien caliente.

Para la receta se requiere carne molida, salsa roja, tomate, cebolla, chiltoma, aguacate, gallina pinto, salsa inglesa y mostaza.

El chef aclaró que la tortita debe ser más gruesa que una hamburguesa y que el sartén esté tan caliente que la mano aguante cinco segundos cerca.

Señaló que la proporción ideal para tortitas es 90/10, es decir, 90% carne magra y 10% grasa.

También advirtió que revolver la carne mientras se cocina la deshace y arruina la textura.

La tradición nicaragüense de picar tomate, cebolla y chiltoma dentro de la mezcla sigue siendo válida.