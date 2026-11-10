Chef revela los tres ingredientes necesarios para preparar una hamburguesa jugosa sin huevo ni pan molido

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Una hamburguesa jugosa no requiere huevo ni pan molido si se utiliza carne molida de calidad.
El chef Héctor explicó que la carne Signature 85% permite una tortita firme con solo sal, pimienta y mostaza.
El chef preparó una hamburguesa tipo smash con carne molida Signature 85%, un producto cien por ciento carne que no contiene soya.
Explicó que el 15% de grasa es necesario para aportar suavidad, pues la carne magra en exceso endurece la tortita.
La receta incluye queso, bacon, mayonesa, chimichurri, cebolla caramelizada y pepinillos, sin lechuga ni tomate.
Recomendó cocinar dos minutos por cada lado sin mover la carne al colocarla y tostar el pan para mejorar la experiencia.
Señaló que la carne está disponible en las tiendas Distrito Carnic en Managua y otras zonas del país.