Chef revela los tres ingredientes necesarios para preparar una hamburguesa jugosa sin huevo ni pan molido

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Una hamburguesa jugosa no requiere huevo ni pan molido si se utiliza carne molida de calidad.

El chef Héctor explicó que la carne Signature 85% permite una tortita firme con solo sal, pimienta y mostaza.

El chef preparó una hamburguesa tipo smash con carne molida Signature 85%, un producto cien por ciento carne que no contiene soya.

Explicó que el 15% de grasa es necesario para aportar suavidad, pues la carne magra en exceso endurece la tortita.

La receta incluye queso, bacon, mayonesa, chimichurri, cebolla caramelizada y pepinillos, sin lechuga ni tomate.

Recomendó cocinar dos minutos por cada lado sin mover la carne al colocarla y tostar el pan para mejorar la experiencia.

Señaló que la carne está disponible en las tiendas Distrito Carnic en Managua y otras zonas del país.