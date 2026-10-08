Chef revela receta de pollo agridulce con tostones para sorprender en una primera cita

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El chef del segmento “Cocina con Sabor” presentó un plato de pollo agridulce acompañado de tostones, una opción sencilla para preparar en casa. Durante la emisión, compartió la receta e ingredientes con la audiencia y recomendó esta preparación para sorprender en una primera cita.
La receta incluye pollo, huevo, cebolla, chiltoma, tomate, mostaza, queso, salsa soya, salsa de tomate, vinagre, azúcar o miel y fécula de maíz. El chef explicó que la fécula se utiliza para darle el punto de espesor deseado a la salsa.
Como acompañamiento, propuso unos tostones y mencionó que en Colombia se les conoce como patacones y se preparan en diversas formas. El espacio invitó a los televidentes a enviar audios con sus propias sugerencias de platillos para una cita.