Chef revela receta de pollo agridulce con tostones para sorprender en una primera cita

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El chef del segmento “Cocina con Sabor” presentó un plato de pollo agridulce acompañado de tostones, una opción sencilla para preparar en casa. Durante la emisión, compartió la receta e ingredientes con la audiencia y recomendó esta preparación para sorprender en una primera cita.

La receta incluye pollo, huevo, cebolla, chiltoma, tomate, mostaza, queso, salsa soya, salsa de tomate, vinagre, azúcar o miel y fécula de maíz. El chef explicó que la fécula se utiliza para darle el punto de espesor deseado a la salsa.

Como acompañamiento, propuso unos tostones y mencionó que en Colombia se les conoce como patacones y se preparan en diversas formas. El espacio invitó a los televidentes a enviar audios con sus propias sugerencias de platillos para una cita.