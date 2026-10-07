China avanza en tratamiento experimental contra la diabetes tipo 1

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Investigadores en China reportaron un avance experimental que podría abrir nuevas posibilidades para el tratamiento de la diabetes tipo 1. El equipo logró reprogramar células para generar tejido similar a los islotes pancreáticos, responsables de producir insulina. En una primera prueba clínica con tres pacientes, el tratamiento mostró señales de recuperación de la función de estos islotes y una mejor regulación natural de los niveles de glucosa.

Aunque los resultados son alentadores, los especialistas advierten que todavía es demasiado pronto para hablar de una cura contra la diabetes. El estudio se realizó con un grupo reducido de personas con diabetes tipo 1 y las terapias de reemplazo celular para la diabetes tipo 2 aún se encuentran en etapas de investigación.

Por ahora, será necesario realizar estudios con más participantes y mantener un seguimiento durante varios años para determinar la seguridad, eficacia y duración de los beneficios antes de que esta estrategia pueda considerarse una alternativa generalizada a la aplicación de insulina.