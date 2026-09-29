Choque contra poste en pista Sábana Grande deja tres personas severamente lesionadas

Bomberos liberaron a los ocupantes que quedaron prensados entre el metal; el impacto dañó el tendido eléctrico.

Un violento accidente de tránsito se registró en el sector de la pista Sábana Grande, en Villa Arlen Siu, cuando un carro colisionó contra un poste del tendido eléctrico, dejando a tres personas severamente lesionadas.

El conductor y los dos pasajeros quedaron prensados entre el retorcido metal. Miembros de la Dirección General de Bomberos se desplazaron de inmediato al lugar y, tras intensas maniobras, lograron liberar a los ocupantes que se encontraban atrapados. Las víctimas son Gerald Alfonso Ortega, conductor del vehículo, Adonis Castro Centeno y José González.

El choque provocó graves daños estructurales en el poste del tendido eléctrico, lo que generó un corte temporal en el suministro de energía eléctrica que afectó a varias viviendas del sector. Agentes de tránsito realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del percance.