Choque entre bus de ruta 109 y vehículo deja daños materiales en Managua

Un aparatoso accidente de tránsito entre un bus de la ruta 109 y un vehículo particular dejó solo daños materiales en los semáforos de los bomberos del mercado Carlos Roberto Huembes, en Managua, y una cámara de seguridad registró el momento del impacto, que aparentemente fue ocasionado por el irrespeto a una señal lumínica.

El conductor de la unidad de transporte, David Sánchez, aseguró que se dirigía a guardar el bus a la cooperativa 21 de enero y que la luz del semáforo estaba intermitente, mientras que el conductor del vehículo, Manuel Enrique López, resultó ileso de milagro, aunque el auto presentó severos daños materiales.

Serán agentes de tránsito quienes, a través de las investigaciones, determinen la responsabilidad de los involucrados en la colisión vial.