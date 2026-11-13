Choque entre tres autobuses en la autopista México-Querétaro deja más de 20 lesionados

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Más de 20 personas resultaron lesionadas, entre ellas niños de preescolar y primaria, tras una colisión en la que estuvieron involucrados tres autobuses que trasladaban a estudiantes, docentes y padres de familia sobre la autopista México-Querétaro.

De acuerdo con testimonios, un tráiler habría perdido el control y debido a la velocidad, impactó contra uno de los autobuses, arrastrándolo varios metros. Las condiciones climáticas, marcadas por llovizna y neblina, también habrían dificultado la visibilidad y la circulación en ese tramo.

El accidente quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa que uno de los autobuses terminó volcado, mientras que las otras unidades presentaron daños considerables.

Tras el impacto, conductores y personas que transitaban por el sector se acercaron para auxiliar a los afectados y alertar a los equipos de emergencia.