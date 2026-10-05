Christa Pike continúa inconsciente tras fallida ejecución en Tennessee

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Christa Pike, de 50 años, permanece inconsciente y conectada a un respirador cuatro días después de que su ejecución mediante inyección letal fracasara en Tennessee. Su abogado, Stephen Ferrell, señaló que todavía no se sabe si podrá recuperarse y que el pronóstico podría tardar varios días en conocerse.



Durante el procedimiento, las autoridades le administraron dos dosis de pentobarbital, pero el fármaco no logró provocarle la muerte. Sus abogados aseguran que sufrió quemaduras y ampollas en los brazos debido a los medicamentos utilizados.



La ejecución había sido retrasada durante varias horas mientras la Corte Suprema de Estados Unidos revisaba un recurso presentado por su defensa, pero finalmente permitió que el procedimiento continuara.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de su compañera de clase Colleen Slemmer, ocurrido en 1995, cuando tenía 18 años. Sus abogados han solicitado que la pena capital sea sustituida por cadena perpetua y también exigieron preservar todos los registros relacionados con la fallida ejecución.



El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una investigación independiente sobre el sistema de ejecuciones del estado, luego de que este procedimiento se convirtiera en el segundo intento fallido de ejecución registrado en Tennessee este año.