Christa Pike permanece en estado crítico tras sobrevivir a su ejecución en Estados Unidos

Christa Pike, de 50 años, permanece en estado crítico y bajo atención médica luego de sobrevivir a un intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee, Estados Unidos. La mujer recibió dos dosis de pentobarbital, pero no murió y posteriormente fue trasladada a un hospital.

De acuerdo con testigos citados por medios estadounidenses, Pike continuó respirando y roncando durante un largo periodo después de recibir las inyecciones. En otro momento, habría preguntado al personal penitenciario si era normal sentirse de esa manera durante el procedimiento.

Sus abogados señalaron que durante la ejecución se presentaron varios de los riesgos que habían advertido previamente, entre ellos dificultades para acceder a las venas y posibles problemas relacionados con el medicamento utilizado. Sin embargo, las autoridades de Tennessee aún no han explicado públicamente por qué las dos dosis de pentobarbital no provocaron la muerte.

El caso llevó al gobernador de Tennessee, Bill Lee, a ordenar una investigación independiente sobre lo ocurrido y a suspender la siguiente ejecución prevista en el estado para diciembre de 2026.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995. Tenía 18 años cuando cometió el crimen. Su ejecución se convirtió en un caso de gran atención pública debido a que habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos.