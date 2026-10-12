Christa Pike regresa a prisión tras sobrevivir a un intento fallido de ejecución en Estados Unidos

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Christa Pike, la mujer que sobrevivió a un intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee, recibió el alta hospitalaria y regresó al centro penitenciario donde permanece recluida desde hace tres décadas. Sus abogados informaron que continuará bajo atención médica en prisión mientras avanza su recuperación.

Pike, de 50 años, fue hospitalizada el pasado 30 de septiembre, cuando las autoridades suspendieron su ejecución después de administrarle dos dosis de pentobarbital sin que se produjera su muerte. El caso ha generado cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado y las condiciones en las que se llevó a cabo.

De acuerdo con sus representantes legales, durante los días posteriores al incidente la reclusa mostró avances en su estado de salud. Comenzó a caminar con ayuda, recuperó progresivamente el movimiento y la fuerza en los brazos, y volvió a alimentarse con normalidad. Sin embargo, todavía presentaba cierta confusión mental.

Las circunstancias que provocaron el fallo continúan bajo investigación. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una pesquisa independiente y suspendió las ejecuciones previstas en el estado durante el resto del año, mientras se esclarecen los hechos. Entre las posibles causas señaladas por expertos figura una falla en la administración del fármaco, que podría haberse filtrado hacia los tejidos en lugar de ingresar correctamente al torrente sanguíneo.

Los abogados de Pike sostienen que el procedimiento pudo constituir un castigo cruel e inusual. Según sus declaraciones, durante el intento se utilizaron al menos siete agujas para acceder a las venas de la reclusa, una de las cuales llegó a doblarse. Además, habían advertido previamente sobre las dificultades para encontrar venas adecuadas para la aplicación de la inyección letal.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una estudiante de 19 años, ocurrido en 1995. Según el caso judicial, Pike, que entonces tenía 18 años, atacó a su compañera con ayuda de su novio, después de creer que ella intentaba interferir en su relación.

Por ahora, no existe una nueva orden de ejecución contra Pike. La decisión sobre los próximos pasos corresponde al Tribunal Supremo de Tennessee, mientras el caso vuelve a poner en el centro de la discusión los métodos de aplicación de la pena capital en Estados Unidos.