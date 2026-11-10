Ciatalgia en Nicaragua: médicos alertan que el dolor lumbar intenso puede incapacitar a cualquier edad

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El dolor lumbar intenso que se extiende hasta la pierna y provoca adormecimiento puede corresponder a una ciatalgia, una compresión nerviosa originada en la columna lumbar.

El doctor Bryan Pérez advirtió que esta afección incapacita al paciente durante las crisis y afecta tanto a jóvenes como a adultos mayores.

Pérez explicó que la ciatalgia es un síntoma derivado de enfermedades como hernia lumbar, abombamiento discal, escoliosis o hiperlordosis.

Las malas técnicas al ejercitarse, cargar peso, el sobrepeso y pasar horas sentado también predisponen su aparición.

El especialista detalló que el dolor avanza lentamente desde la zona lumbar hacia el pie, con calambres, hormigueo y debilidad en la pierna.

Recomendó acudir al médico para identificar el origen mediante radiografías o resonancias magnéticas, en lugar de limitarse a bloquear el dolor con analgésicos.