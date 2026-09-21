Ciclista fallece tras ser impactado por un camión cerca de los semáforos de La Rocargo

El guarda de seguridad Rodolfo Francisco Pérez, de 41 años, falleció de forma instantánea luego de que la bicicleta en la que se movilizaba fuera impactada por un camión en las inmediaciones del kilómetro 7, carretera norte, en Managua.

El percance vial ocurrió específicamente frente a los semáforos de La Rocargo, una cuadra hacia el este. De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor del camión, identificado como Carlos Andrés Granados Quintero, de 43 años, no guardó la distancia correspondiente, lo que provocó la colisión fatal contra el ciclista.

Tras las investigaciones en el lugar, las autoridades confirmaron que Granados Quintero conducía el vehículo pesado sin portar licencia de conducir. Agentes de la Policía Nacional del Distrito 6 se presentaron al sitio para detener al conductor y realizar el croquis del accidente.

El cuerpo de la víctima fue levantado del pavimento rápidamente por las condiciones de lluvia y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la autopsia correspondiente, mientras se determinan las responsabilidades legales del detenido.