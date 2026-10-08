Cierre temporal de vía en sector sur de UNICA interrumpe paso vehicular por obras

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El cierre temporal de la vía en el sector sur de la Universidad Católica UNICA mantiene interrumpido el paso vehicular en la comarca Santo Domingo, en Managua. Las obras de revestimiento y nivelación buscan solucionar las inundaciones y baches recurrentes en la zona.
Las cuadrillas de trabajo ya retiraron la superficie dañada y avanzan en la nivelación del suelo previo a la colocación del nuevo revestimiento.
El acceso se mantiene habilitado exclusivamente para peatones, mientras que los conductores deben utilizar rutas alternas. La alcaldía exhortó a la ciudadanía a atender la señalización preventiva y prever sus tiempos de traslado.