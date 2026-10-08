Cierre temporal de vía en sector sur de UNICA interrumpe paso vehicular por obras

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El cierre temporal de la vía en el sector sur de la Universidad Católica UNICA mantiene interrumpido el paso vehicular en la comarca Santo Domingo, en Managua. Las obras de revestimiento y nivelación buscan solucionar las inundaciones y baches recurrentes en la zona.

Las cuadrillas de trabajo ya retiraron la superficie dañada y avanzan en la nivelación del suelo previo a la colocación del nuevo revestimiento.

El acceso se mantiene habilitado exclusivamente para peatones, mientras que los conductores deben utilizar rutas alternas. La alcaldía exhortó a la ciudadanía a atender la señalización preventiva y prever sus tiempos de traslado.