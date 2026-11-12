Cierre vehicular en la calle principal de Altamira por obras de mejoramiento vial en Managua 

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

El tráfico vehicular se encuentra interrumpido en la banda de circulación de sur a norte en el costado sur de la calle Juan Bambas, en Altamira, debido a obras de mejoramiento vial. La medida entró en vigencia la noche del miércoles a partir de las ocho de la noche.

Según el comunicado oficial de la alcaldía de Managua, estas labores forman parte del plan de mejoramiento vial que se ejecuta en las principales intersecciones de la ciudad.

En el lugar, agentes de la Dirección de Tránsito se encuentran desplegados para regular la circulación vehicular y orientar a los conductores. La municipalidad recomienda a los conductores planificar sus salidas con anticipación y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.