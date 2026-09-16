Cinco errores contables que llevan al fracaso a las pequeñas empresas

El 82% de los fracasos de las pequeñas empresas se deben a problemas de flujo de caja y gestión financiera, según expertos en contabilidad. La especialista Marlin Jirón enumera cinco errores comunes que comprometen la salud económica de los negocios.

Mezclar las finanzas personales con las del negocio constituye la primera falta identificada, pues al disponer del dinero de las ventas para gastos particulares se pierde claridad sobre el saldo real.

La segunda falla radica en no registrar ingresos ni egresos, ya que los gastos menores no anotados se transforman en salidas de efectivo que al final no se pueden justificar.

Confundir ventas con ganancias representa el tercer error, porque un depósito de cinco mil córdobas no equivale a utilidad disponible, sino que incluye costos y gastos operativos.

Gastar sin presupuestar constituye la cuarta falta, pues sin un documento que detalle los desembolsos mensuales no existe un punto de comparación para determinar si un gasto es económico o costoso.

Pensar que la contabilidad solo sirve para fines tributarios cierra la lista, ya que lo que no se controla no se puede medir ni mejorar.