Cinco hombres asaltan a mano armada a dos mujeres tras salir de gimnasio en Managua

Dos mujeres fueron víctimas de un violento asalto a mano armada la noche del lunes tras salir de un gimnasio en el barrio Campo Bruce, Managua donde los delincuentes las despojaron de sus teléfonos celulares y bolsos.

Afortunadamente, las víctimas no sufrieron lesiones físicas, aunque sí una fuerte crisis nerviosa debido al impacto de la situación. Según testigos, los asaltantes huyeron de inmediato a bordo de un automóvil Suzuki color rojo.

Pobladores denunciaron que los robos han incrementado considerablemente en la zona debido a la falta de luminarias públicas que dejan las calles en total oscuridad, un factor que los criminales aprovechan para delinquir.

Poco después del atraco, el vehículo sospechoso donde viajaban los sujetos fue fotografiado en el sector de Ciudad Jardín, y para evitar ser identificados los delincuentes cubrieron las placas de circulación con hojas de revista. Se reporta que las autoridades policiales ya iniciaron las investigaciones y ejecutarán operativos de búsqueda y captura en las próximas horas.