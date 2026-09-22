Cinco pescadores de Masachapa cumplen 10 días desaparecidos en altamar 

Ya transcurren 10 días desde que cinco pescadores originarios de Masachapa desaparecieron mientras faenaban en altamar, y sus familiares no pierden las esperanzas de que aparezcan con vida.

La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua intensifica la búsqueda en el litoral del Océano Pacífico, mientras los familiares desmienten la información de que supuestamente los habían encontrado en el Golfo de Fonseca a bordo de una embarcación.

La tripulación zarpó a faenar la mañana del 12 de septiembre y tenía que retornar a tierra firme el domingo 13 de septiembre, perdiendo con ellos comunicación telefónica o radial. Para reportar cualquier información sobre su paradero, dieron a conocer el número de teléfono 87-91-79-71 a nombre de Mabel Cruz.

Pescadores artesanales de La Boquita y Casares también se suman a la búsqueda. Los desaparecidos son el capitán Félix Bermúdez Rodríguez y los marinos Darwin Cruz, Pedro Narváez, Cristian Cruz y Daniel Hernández.