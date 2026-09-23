Claudia Sheinbaum afirma que México mantiene un manejo responsable de la deuda pública 

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su administración mantiene un manejo responsable de las obligaciones financieras y destacó que México se encuentra entre los países de la OCDE con menor nivel de deuda en relación con su PIB.

En la conferencia matutina del martes, la mandataria aclaró que no se está utilizando deuda para financiar el gasto corriente del gobierno.

Precisó que el endeudamiento se destina a proyectos de infraestructura, como lo establece la ley, y que no hay gasto corriente o inversión que represente recursos de manera directa que se esté pagando con deuda. Sheinbaum destacó que el país cuenta con capacidad para hacer frente a sus compromisos y que lo importante es la capacidad de pago de los vencimientos.