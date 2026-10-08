Colapso de edificio de seis plantas en Estambul deja dos muertos y tres personas atrapadas 

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El derrumbe de un edificio de seis plantas en Estambul provocó la muerte de dos personas y dejó a otras tres atrapadas entre los escombros. Los equipos de emergencia hallaron los cadáveres durante las labores de rescate desplegadas en el lugar.

El alcalde de Maltepe, distrito donde se ubica el inmueble, declaró que la construcción data de 1987. Según la autoridad, dos plantas fueron añadidas posteriormente sin respetar los planos originales. Las investigaciones sobre el colapso continúan mientras los rescatistas trabajan en la zona.