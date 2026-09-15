Colapso de juego mecánico en parque de diversiones deja siete heridos en Venezuela 

Al menos siete personas heridas, en su mayoría menores de edad, dejó el colapso de un juego mecánico instalado en un parque de diversiones en la localidad de El Callao, Venezuela.

De acuerdo con los reportes iniciales, la atracción conocida como Sillas Voladoras presentó un desperfecto en su estructura principal mientras se encontraba en funcionamiento.

El desplome de la atracción provocó que esta se viniera abajo sobre la zona perimetral del recinto. Tras el incidente, asistentes al lugar y cuerpos de emergencia procedieron a levantar las lonas y láminas caídas para auxiliar a los atrapados entre los fierros.

De manera extraoficial, trascendió que la feria será clausurada a raíz del incidente mientras se llevan a cabo los peritajes para determinar las causas del fallo.