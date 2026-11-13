Colisión entre tráiler y tres autobuses deja 30 lesionados en la autopista México-Querétaro

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Un aparatoso accidente de tránsito en el que se vieron involucrados un tráiler y tres autobuses dejó a 30 personas lesionadas en el kilómetro 48 de la autopista México-Querétaro.

En las unidades de transporte viajaban estudiantes. El momento en que ocurrió fue grabado por cámaras de seguridad ubicadas en el sector.

En las imágenes se observa que uno de los autobuses terminó volcado, por lo que sus ocupantes tuvieron que salir por las ventanas.

Algunos de los lesionados fueron llevados a diferentes hospitales. Se presume que el accidente se produjo cuando uno de los autobuses fue impactado por un furgón.