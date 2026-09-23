Colisión frontal entre dos motocicletas en la carretera Vieja León deja un fallecido

Enrique José García Trejos, de 33 años, falleció en la sala de emergencia del hospital Hospital Antonio Lenin Fonseca tras resultar gravemente herido cuando la motocicleta que conducía fue impactada por otro vehículo de dos ruedas en el kilómetro 13 y medio de la carretera Vieja León, sector de Chiquilistagua.

El trágico accidente ocurrió la noche del martes y el otro vehículo era conducido por Henry Miguel Herrera, de 50 años, quien realizó un giro incluyente en la vía.

Tras la colisión, el ahora occiso perdió el control de su medio de transporte, se salió de la vía e impactó contra un árbol. Una ambulancia del Ministerio de Salud que circulaba por la zona atendió a García Trejos, sin embargo falleció en el centro hospitalario, mientras que el otro conductor presentaba una fractura en su pierna derecha.

Oficiales de tránsito realizaron el bloque del mortal accidente, mientras que familiares del fallecido trasladaban la moto en un camioncito a su casa de habitación.