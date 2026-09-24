Colisión entre dos motocicletas en la carretera Vieja a León deja un fallecido y un lesionado

Enrique José García Trejos, de 33 años, falleció en la sala de emergencia del tras resultar gravemente herido cuando la motocicleta que conducía fue impactada por otro vehículo de dos ruedas en el kilómetro 3 y medio de la carretera Vieja a León, sector Chiquilistagua.

El otro conductor, Henry Miguel Herrera, de 50 años, realizó un giro imprudente en la vía y presentaba una fractura en su pierna derecha.

Tras la colisión, el ahora occiso perdió el control de su medio de transporte, se salió de la vía e impactó contra un árbol. Una ambulancia del Ministerio de Salud que circulaba por la zona atendió a García Trejos, quien falleció en el centro hospitalario.

Oficiales de tránsito realizaban el croquis del mortal accidente, mientras que familiares del fallecido trasladaban la moto en un camioncito a su casa de habitación.