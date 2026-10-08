Dos motociclistas sobreviven a brutal impacto frontal en barrio Costa Rica de Managua

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Dos motociclistas sobrevivieron a una colisión frontal ocurrida en una calle del barrio Costa Rica, en Managua.

Las cámaras de seguridad de una vivienda captaron el momento exacto del impacto entre ambos vehículos de dos ruedas.

En una de las motocicletas se movilizaban dos personas sin el casco de protección, con el conductor manejando de forma temeraria.

El otro motociclista circulaba en dirección norte-sur cuando se originó la violenta colisión.

Pese al brutal impacto, los tres involucrados sobrevivieron, aunque uno de ellos resultó con múltiples golpes en el cuerpo.