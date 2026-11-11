Comando Militar Regional despliega tropas para proteger la cosecha cafetalera en el norte 

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

El Primer Comando Militar Regional realizó el lanzamiento oficial del Plan de Seguridad y Protección de la Cosecha Cafetalera 2026-2027.

El objetivo es garantizar la protección de la producción de café en las principales zonas cafetaleras del norte de Nicaragua.

Como parte del plan, fue desplegado un importante componente de tropas militares en las zonas productoras.

La medida busca brindar seguridad a los productores, trabajadores y demás personas involucradas en la recolección y traslado del grano.

La región aporta el 19.5 por ciento de la producción total de café del país y genera más de 150.000 empleos.

El evento se llevó a cabo en el campamento militar Teniente Víctor Manuel Irías Montalbán, en Palacagüina, Madriz.