Comerciante caribeña sostiene a sus cuatro hijos con sopas de coco en el mercado capitalino

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

A sus 64 años, Miriam Pérez sostiene a sus cuatro hijos con la venta de sopas caribeñas en el mercado Roberto Huembes. La comerciante aprendió desde corta edad a ganar sus primeros pesos en las costas de Corn Island, donde el mar le enseñó el valor del esfuerzo.

Pérez recuerda que cuando era menor de edad pedía que la pusieran a prueba antes de contratarla. Trabajó también como doméstica y cuenta que en una ocasión avisó a su patrona sobre unos reales que había encontrado en la cama.

Asegura que desde que inició su negocio no tiene queja y que le va muy bien. Extraña la gente amable de la isla y los paisajes de su origen, aunque afirma que desde que se vino le ha ido bien.

Su consejo es que nadie se deprima, pues en los mercados abunda el trabajo.