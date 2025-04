Tras vencerse los 90 días hábiles para solicitar el sticker de rodamiento 2025, en los diferentes puntos autorizados de la capital para adquirir este documento se vio poca afluencia de personas, algunas conductores de vehículos comentaron que a pesar de haber tenido el tiempo suficiente no pudieron realizar este pago.



De acuerdo el articulo 12 de la Ley 341, Ley para el régimen de circulación vehicular o infracciones de tránsito, toda persona jubilada se exceptúa del impuesto de rodamiento. Así mismo a los propietarios de vehículos que no presenten su recibo del pago o la calcomanía respectiva del año corriente no se les atenderá ni se les resolverán los trámites vehiculares.

Agentes de la Dirección de Tránsito aplicarán una multa de 100 córdobas a las personas que en su vehículo no tengan puesto el sticker actualizado y el automotor será llevado al depósito vehicular, cabe destacar que al pagar este impuesto luego del tiempo estipulado por la Alcaldía se impondrá una infracción de 100 córdobas.

Por Tahirys Guerrero.