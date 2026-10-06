Condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de matar a su esposa

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Caleb Flynn fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su esposa, Ashley Flynn, según determinó la jueza Jeannine Pratt. Además, recibió dos penas obligatorias de tres años de prisión por delitos relacionados con el uso de un arma de fuego. Durante la audiencia, la jueza calificó sus acciones como “abominables” y señaló que habría utilizado su posición dentro de la iglesia para manipular a otras personas.

El hombre continúa negando haber asesinado a su esposa y aseguró que seguirá intentando demostrar su inocencia. También pidió perdón a la familia de Ashley por sus comentarios sobre ella y se dirigió a sus hijas durante sus últimas palabras ante el tribunal.

Los familiares de Ashley expresaron el profundo dolor causado por su muerte. Su padre, Todd Smith, afirmó que la familia perdona a Flynn, pero pidió que recibiera todo el peso de la ley. Su hermana, Kayla Keyt, también habló de perdón y aseguró que se encargará de que las hijas de Ashley crezcan con los valores que compartía su hermana, mientras otros familiares describieron el impacto que la pérdida ha tenido en las niñas.

La Fiscalía sostuvo que Flynn disparó contra su esposa y posteriormente manipuló la escena para hacerla parecer un crimen cometido por un intruso. Señalaron además que una posible motivación habría sido una relación sentimental con otra líder de alabanza de su iglesia. Antes del veredicto, el jurado analizó pruebas como imágenes de cámaras corporales policiales, mensajes enviados por Flynn a quien habría sido su amante y una visita a la vivienda donde ocurrió el crimen.