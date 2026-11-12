Condenan a 25 años de prisión a hombre que asesinó a su expareja en Nindirí

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

A 25 años de prisión fue condenado Rufino de Jesús Balitán Vivas, de 53 años, tras ser declarado culpable del femicidio de su expareja, Brenda Auxiliadora Baltodano Flores, de 54 años, a quien atacó con un cuchillo luego de que ella rechazara retomar la relación sentimental.

La tragedia ocurrió el 13 de julio del presente año, en el parque del municipio de Nindirí, departamento de Masaya. Según la acusación, Balitán llegó al lugar para pedirle que volvieran, pero ante la negativa la agredió con un arma blanca, provocándole heridas en el cuello, los brazos y la cabeza. La víctima luchó por su vida durante ocho días, sin embargo, se rindió a la muerte en el hospital comandante Hilario Sánchez.

El hombre intentó quitarse la vida al herirse con el mismo cuchillo en el abdomen, pero fue detenido y trasladado a un centro asistencial.

Balitán Vivas admitió su responsabilidad en el crimen. Tras escuchar su confesión, la jueza Jenny de los Ángeles García Velásquez lo declaró culpable del delito de femicidio y le impuso la pena de 25 años de cárcel.

Durante el proceso judicial se conoció que ambos convivieron durante aproximadamente diez años.