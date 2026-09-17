Condenan a 30 años de prisión a hombre por femicidio y violación agravada en Nueva Guinea 

Juan Angulo, de 56 años, fue condenado a 30 años de prisión por femicidio y violación agravada en perjuicio de Marina Vanessa Rodríguez González, de 18 años, en Nueva Guinea, Caribe Sur.

De acuerdo con la investigación policial, el criminal, con premeditación, alevosía y ventaja, asesinó a la joven con quien mantenía una relación de pareja informal.

El atroz crimen ocurrió el pasado 10 de julio, cuando la víctima estaba en la vivienda del sujeto, ubicada en la zona 5 del casco urbano de Nueva Guinea; ese día discutieron por causas desconocidas y luego de golpearla con los puños en la cara hasta dejarla indefensa, la desnudó y le apretó el cuello con ambas manos hasta causarle la muerte por asfixia.

A eso de las 11 de la noche, el asesino metió el cuerpo en un saco, lo sujetó con un mecate y lo cargó hasta la Laguna Artificial Las Vegas, ubicada a unos 1.300 metros al norte de la casa, donde le cortó parte del cabello, se lo guardó en un bolsillo y asestó varios machetazos al cadáver antes de lanzarlo al agua. La sentencia deberá cumplirse en el sistema penitenciario de Bluefields, Caribe Sur, de donde saldrá hasta el año 2056.